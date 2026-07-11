Soirée Sardinade de l’association des plaisanciers au port Gardian Saintes-Maries-de-la-Mer
samedi 1 août 2026 · Saintes-Maries-de-la-Mer
Informations pratiques
Saintes-Maries-de-la-Mer
Soirée Sardinade de l’association des plaisanciers au port Gardian
Samedi 1er août 2026. Port Gardian Saintes-Maries-de-la-Mer Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01
fin : 2026-08-01
Date(s) :
2026-08-01
Soirée Sardinade de l’association des plaisanciers au port Gardian
A partir de 19h30 Soirée Sardinade et animation par L’Association des Plaisanciers de Port Gardian.
Ouvert à tous, participation 44€/par personne. Renseignement et inscription au 06 19 95 80 12. .
Port Gardian Saintes-Maries-de-la-Mer 13460 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 97 85 87 portgardian@saintesmaries.com
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English :
Sardinade evening by the yachting association at Port Gardian
L’événement Soirée Sardinade de l’association des plaisanciers au port Gardian Saintes-Maries-de-la-Mer a été mis à jour le 2026-07-11 par Office de Tourisme des Saintes Maries de la Mer
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