UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Saintes-Maries-de-la-Mer

Soirée Sardinade de l’association des plaisanciers au port Gardian Saintes-Maries-de-la-Mer

samedi 1 août 2026 · Saintes-Maries-de-la-Mer

Informations pratiques

Début
samedi 1 août 2026
Fin
samedi 1 août 2026
Adresse
Port Gardian
Ville
13460 Saintes-Maries-de-la-Mer
Département
Bouches-du-Rhône
Tarif

Saintes-Maries-de-la-Mer

Soirée Sardinade de l’association des plaisanciers au port Gardian

Samedi 1er août 2026. Port Gardian Saintes-Maries-de-la-Mer Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01
fin : 2026-08-01

Date(s) :
2026-08-01

Soirée Sardinade de l’association des plaisanciers au port Gardian
A partir de 19h30 Soirée Sardinade et animation par L’Association des Plaisanciers de Port Gardian.

Ouvert à tous, participation 44€/par personne. Renseignement et inscription au 06 19 95 80 12.   .

Port Gardian Saintes-Maries-de-la-Mer 13460 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 97 85 87  portgardian@saintesmaries.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Sardinade evening by the yachting association at Port Gardian

L’événement Soirée Sardinade de l’association des plaisanciers au port Gardian Saintes-Maries-de-la-Mer a été mis à jour le 2026-07-11 par Office de Tourisme des Saintes Maries de la Mer

À voir aussi à Saintes-Maries-de-la-Mer (Bouches-du-Rhône)