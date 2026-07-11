Informations pratiques

Saintes-Maries-de-la-Mer

Soirée Sardinade de l’association des plaisanciers au port Gardian

Samedi 1er août 2026. Port Gardian Saintes-Maries-de-la-Mer Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01

fin : 2026-08-01

Date(s) :

2026-08-01

Soirée Sardinade de l’association des plaisanciers au port Gardian

A partir de 19h30 Soirée Sardinade et animation par L’Association des Plaisanciers de Port Gardian.



Ouvert à tous, participation 44€/par personne. Renseignement et inscription au 06 19 95 80 12. .

Port Gardian Saintes-Maries-de-la-Mer 13460 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 97 85 87 portgardian@saintesmaries.com

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English :

Sardinade evening by the yachting association at Port Gardian

L’événement Soirée Sardinade de l’association des plaisanciers au port Gardian Saintes-Maries-de-la-Mer a été mis à jour le 2026-07-11 par Office de Tourisme des Saintes Maries de la Mer