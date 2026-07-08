La Camargue des gardians Musée de la Camargue Saintes-Maries-de-la-Mer
jeudi 16 juillet 2026 · Musée de la Camargue · Saintes-Maries-de-la-Mer
Informations pratiques
Saintes-Maries-de-la-Mer
La Camargue des gardians
Jeudi 16 juillet 2026 de 17h à 19h30. Musée de la Camargue Mas du Pont de Rousty, Chemin 6399, 13200 Arles Saintes-Maries-de-la-Mer Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 17:00:00
fin : 2026-07-16 19:30:00
Date(s) :
2026-07-16
De 17h à 19h30 La Camargue des Gardians visite guidée organisée par le Musée de la Camargue et Manade du Juge
Tarifs générale 20€ / réduit 15€ (enfants de 6 à 12 ans). Réservations 04.90.97.10.82 ou musee@parc-camargue.fr
réservation conseillée 04 90 97 10 82 / musee@parc-camargue.fr .
Musée de la Camargue Mas du Pont de Rousty, Chemin 6399, 13200 Arles Saintes-Maries-de-la-Mer 13460 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 97 10 82 musee@parc-camargue.fr
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English :
From 5:00 p.m. to 7:30 p.m.: “La Camargue des Gardians”—a guided tour organized by the Camargue Museum and Manade du Juge
Prices: general admission 20? / reduced 15? (children ages 6 %E0 12). Reservations: 04.90.97.10.82 or musee@parc-camargue.fr
L’événement La Camargue des gardians Saintes-Maries-de-la-Mer a été mis à jour le 2026-06-29 par Office de Tourisme des Saintes Maries de la Mer
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