La Camargue des gardians Musée de la Camargue Saintes-Maries-de-la-Mer

Informations pratiques

Saintes-Maries-de-la-Mer

La Camargue des gardians

Jeudi 16 juillet 2026 de 17h à 19h30. Musée de la Camargue Mas du Pont de Rousty, Chemin 6399, 13200 Arles Saintes-Maries-de-la-Mer Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16 17:00:00

fin : 2026-07-16 19:30:00

Date(s) :

2026-07-16

De 17h à 19h30 La Camargue des Gardians visite guidée organisée par le Musée de la Camargue et Manade du Juge



Tarifs générale 20€ / réduit 15€ (enfants de 6 à 12 ans). Réservations 04.90.97.10.82 ou musee@parc-camargue.fr

réservation conseillée 04 90 97 10 82 / musee@parc-camargue.fr .

Musée de la Camargue Mas du Pont de Rousty, Chemin 6399, 13200 Arles Saintes-Maries-de-la-Mer 13460 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 97 10 82 musee@parc-camargue.fr

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English :

From 5:00 p.m. to 7:30 p.m.: “La Camargue des Gardians”—a guided tour organized by the Camargue Museum and Manade du Juge



Prices: general admission 20? / reduced 15? (children ages 6 %E0 12). Reservations: 04.90.97.10.82 or musee@parc-camargue.fr

L’événement La Camargue des gardians Saintes-Maries-de-la-Mer a été mis à jour le 2026-06-29 par Office de Tourisme des Saintes Maries de la Mer