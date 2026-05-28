Feria du Cheval Saintes-Maries-de-la-Mer

Saintes-Maries-de-la-Mer

Feria du Cheval

Du samedi 11 au mardi 14 juillet 2026. Les arènes et les rues du village Saintes-Maries-de-la-Mer Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11

fin : 2026-07-14

Date(s) :

2026-07-11

Du 11 au 14 Juillet, les Saintes Maries deviennent le lieu de rencontre des Arts Equestres.



Durant trois jours, le Cheval est alors le roi incontesté de la Fête.

Feria du Cheval Journées animées par la Peña Lou Paty.



– Samedi 11



A 15h00 Conférence sur la Croix de Camargue avec le conférencier Gilbert Chalençon au Relais Culturel.

A 17h00 Commémoration de la Croix de Camargue en présence du Félibrige.

A 18h00 Défilé de la Feria (Roussataio, longhorns…) Départ Bouvau Aubanel arrivé Capitainerie.

A 19h00 Ouverture des Bodegas.

A 22h00 Spectacle Songe d’une nuit en Camargue avec les Manades Aubanel, Baumelles et Clément sur la Route de Cacharel. Participation 3€.

Billetterie www.saintesmaries.com



– Dimanche 12 Au Domaine de Méjanes

De 9h00à 12h00 Concours de modèles et allures juments.

De 10h00 à16h00 Concours de tri Championnat Olivier Faure

De 14h00 à 16h00 Concours de modèles et allures mâles.

A 18h00 Corrida du Réjon d’Or dans les arènes de Méjanes.

Léa Vicens, Guillermo Hermoso de Mendoza et Joao Moura Fils face aux toros de Jalabert Frères.

Réservations au 08 91 10 03 70 ou sur internet www.arenes-arles.com.

Aussi à Méjanes le 12 juillet 06 29 82 40 32



Aux Saintes Maries

A 11h00 Tienta aux arènes avec la Ganaderia Blohorn Toreros, Victor Clauzel, Lalo, Solalito et Tibo Garcia.

A 11h15 Animations équestres sur la place des Gitans. Gratuit.

A 12h00 Abrivado de la Manade du Soleil. Parcours Capitainerie Hôtel du Fangassier.

A 18h30 Danse sévillane et Flamenco sur la place de l’Eglise.

A 19h30 Animations équestres sur la place des Gitans. Gratuit.

A 20h30 Danse sévillane et Flamenco sur la place de l’Eglise.



– Lundi 13

A 11h00 Abrivado de la Manade Agnel. Parcours Capitainerie -Hôtel du Fangassier.

A 11h15 Animations équestres sur la place des Gitans. Gratuit.

A 18h00 Danse Sévillane et Flamenco sur la place des Gitans.

A 19h00 Animations équestres sur la place des Gitans. Gratuit.

A 21h00 Danse Sévillane et Flamenco devant les Arènes.

A 22h00 Grand Spectacle Equestre aux arènes. Hommage à Gotan. Billetterie sur www.saintesmaries.com à partir du 10 juin. Tarifs générales 35€ enfants-10 ans 15€.



– Mardi 14

A 11h00 Abrivado de 12 taureaux. Parcours Capitainerie- Bouvaù.

A 11h15 Animations équestres sur la place des Gitans. Gratuit.

A 19h00 Danse Sévillane et Flamenco sur la place des Gitans.

A 20h00 Animations équestres sur la place des Gitans. Gratuit.

A 21h00 Danse Sévillane et Flamenco sur la place de l’Eglise.

A 22h00 Clôture de la Féria Feu d’Artifice sur la plage des Amphores.

Embrasement de la Mairie et Orchestre Remy sur la place des Gitans. .

Les arènes et les rues du village Saintes-Maries-de-la-Mer 13460 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 97 82 55

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

From July 11 to 14, Les Saintes Maries becomes a meeting place for the Equestrian Arts.



For three days, the horse is the undisputed king of the festival.

L’événement Feria du Cheval Saintes-Maries-de-la-Mer a été mis à jour le 2026-05-25 par Office de Tourisme des Saintes Maries de la Mer