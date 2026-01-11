Concert à l’église Gayanam Voyage en Terre sacrée Saintes-Maries-de-la-Mer
Concert à l’église Gayanam Voyage en Terre sacrée Saintes-Maries-de-la-Mer mercredi 8 juillet 2026.
Saintes-Maries-de-la-Mer
Concert à l’église Gayanam Voyage en Terre sacrée
Mercredi 8 juillet 2026 à partir de 21h. Eglise Saintes-Maries-de-la-Mer Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 21:00:00
fin : 2026-07-08
Date(s) :
2026-07-08
A 21h00 Concert à l’église Gayanam Voyage en Terre sacrée .
Il est des lieux où tout se révèle.
Terre sacrée.
Terre de passage.
C’est là que Gayanam a choisi de faire entendre ses chants inédits, des voix du monde un langage universel .
Eglise Saintes-Maries-de-la-Mer 13460 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 97 80 25
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English :
9:00 pm: Concert at the ? Gayanam Journey to the Sacred Land .
L’événement Concert à l’église Gayanam Voyage en Terre sacrée Saintes-Maries-de-la-Mer a été mis à jour le 2026-04-14 par Office de Tourisme des Saintes Maries de la Mer
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