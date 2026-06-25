Sauvage’on Festival au Domaine Le Sauvage Hameau de Pin Fourcat Saintes-Maries-de-la-Mer

Informations pratiques

Saintes-Maries-de-la-Mer

Sauvage’on Festival au Domaine Le Sauvage

Samedi 8 août 2026 de 15h à 1h. Hameau de Pin Fourcat Domaine le Sauvage Saintes-Maries-de-la-Mer Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08 15:00:00

fin : 2026-08-08 01:00:00

Date(s) :

2026-08-08

Sauvage’On est une invitation à vivre une expérience festive au cœur de la nature. Pensé comme un événement qui rassemble.



Le Sauvage’on Festival débarque pour sa toute première édition !

Billetterie https://shotgun.live/fr/festivals/sauvage-on



Rendez-vous le samedi 8 août 2026 de 15h à 1h pour une expérience unique au cœur de la Camargue, dans un cadre préservé, au cœur du Domaine Le Sauvage, pour vivre une expérience mémorable dans un lieu chargé d’histoire, au rythme house et électro.



AMOR • CASA MATA • SOUBEIRAN • MOARASIÁ • NUCCI



Cinq univers. Une même énergie.



Entre afro house et deep techno, ces artistes incarnent une nouvelle génération de la scène électronique, portée par des identités fortes et une vision authentique de la musique.

AMOR, est un duo de DJ producteurs français, leur univers se distingue par une énergie communicative et des rythmes électroniques ensoleillés. Chaque performance devient une véritable expérience immersive, où le son, la lumière et la vidéo se mêlent pour créer un moment vibrant et intense.

Casa Mata, fascine avec son univers immersif déjà soutenu par de grands noms internationaux, ses inspirations comme son talent n’ont pas de limite un phénomène à surveiller.

Soubeiran, impose progressivement sa signature entre house et techno, porté par une ascension remarquée sur la scène internationale.



Co-créateur de la Sunday Music, un concept novateur qui lui offre une plateforme pour s’exprimer librement au sein de la scène House et Techno bouillonnante du Sud de la France.

Moarasia, duo originaire du sud de la France, mêle émotion, puissance et groove dans des productions jouées par des artistes majeurs à travers le monde. Ils incarnent une nouvelle vague de la scène électronique, portée par une énergie et une identité sonore forte.



Nucci, enfant du pays et passionné de musique depuis son plus jeune âge. Il développe un univers solaire à travers une house aux influences latines et festive.

Le 8 août, ils se réunissent au cœur du Sauvage’on pour vous faire vibrer dans un cadre unique

Au cœur du festival, découvrez une offre food variée, entre saveurs locales et inspirations exotiques. De quoi vous régaler dans un cadre unique, entre deux sets. Côté bar, tout est pensé pour prolonger l’expérience bar principal, espace VIP avec cocktail exclusif et bar à shooters pour les plus festifs.



Le Sauvage’on Festival est né avec l’envie de faire la fête autrement, dans le respect du lieu exceptionnel qui nous accueille. Accompagné du Domaine Le Sauvage, nous mettons en place des actions concrètes pour limiter notre impact utilisation d’éco-cups, tri des déchets, toilettes sèches, collaboration avec des partenaires locaux. Des cendriers de poche sont distribués gratuitement sur le festival et les mégots collectés sont ensuite recyclés.



Parce que la Camargue est un territoire unique, nous avons à cœur de le protéger tout en vous offrant une expérience festive et responsable .

Hameau de Pin Fourcat Domaine le Sauvage Saintes-Maries-de-la-Mer 13460 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 85 28 41 bienvenue@domainelesauvage.com

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English :

Sauvage’On is an invitation to enjoy a festive experience in the heart of nature. Designed as an event that brings people together.



The Sauvage’On Festival is here for its very first edition!

L’événement Sauvage’on Festival au Domaine Le Sauvage Saintes-Maries-de-la-Mer a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de Tourisme des Saintes Maries de la Mer