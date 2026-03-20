Les évènements d’avril au Mas de la Cure Route d’Arles Chemin de Bardouine Saintes-Maries-de-la-Mer

Les évènements d’avril au Mas de la Cure

Lundi 13 avril 2026.

Mercredi 15 avril 2026.

Samedi 18 avril 2026.

Lundi 20 avril 2026. Route d’Arles Chemin de Bardouine Mas de la Cure Saintes-Maries-de-la-Mer Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-13

fin : 2026-04-15

Date(s) :

2026-04-13 2026-04-15 2026-04-18 2026-04-20

Les évènement d’avril au Mas de la Cure

Les 13 18 et 20 avril Balade en calèche, 2 départ 8h30 et 10h00 .

Balade du domaine en calèche à la rencontre des chevaux en liberté et visite patrimoniale de la cave. Durée 1h30.

Tarif 25€ +15ans 18€ de 7-15ans, 5€ de 3-5ans.



Le 15 avril Journée Immersion en Terre Camarguaise

Visite guidée à la rencontre des flamants au Parc Ornithologique (rdv à 9h00) et des chevaux (rdv à 14h00 Mas de la Cure).

Tarif 40€ par personne .

Route d’Arles Chemin de Bardouine Mas de la Cure Saintes-Maries-de-la-Mer 13460 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 97 76 37 contact@masdelacure.org

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English :

April events at Mas de la Cure

L’événement Les évènements d’avril au Mas de la Cure Saintes-Maries-de-la-Mer a été mis à jour le 2026-03-18 par Office de Tourisme des Saintes Maries de la Mer