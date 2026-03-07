Cinéma en plein air aux arènes Avenue Van Gogh Saintes-Maries-de-la-Mer
Cinéma en plein air aux arènes Avenue Van Gogh Saintes-Maries-de-la-Mer lundi 10 août 2026.
Saintes-Maries-de-la-Mer
Cinéma en plein air aux arènes
Lundi 10 août 2026 à partir de 21h30. Avenue Van Gogh Arènes Saintes-Maries-de-la-Mer Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-10 21:30:00
fin : 2026-08-10
Date(s) :
2026-08-10
Cinéma en plein air aux arènes.
Des Minions et des monstres
Des Minions et des monstres
Voici l’histoire turbulente, absurde et évidemment vraie des Minions et la manière dont ils ont conquis Hollywood, sont devenus de véritables stars de cinéma, ont tout perdu, ont libéré des monstres dans notre monde, puis ont tenté de sauver la planète du chaos qu’ils avaient créé. .
Avenue Van Gogh Arènes Saintes-Maries-de-la-Mer 13460 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 97 87 60
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Open-air cinema at the arenas.
Minions and Monsters
L’événement Cinéma en plein air aux arènes Saintes-Maries-de-la-Mer a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de Tourisme des Saintes Maries de la Mer
À voir aussi à Saintes-Maries-de-la-Mer (Bouches-du-Rhône)
- Cinéma Relais Culturel Saintes-Maries-de-la-Mer 13 juin 2026
- Séjour d’exception en Camargue RD 85a Route de Cacharel Pioch Badet Saintes-Maries-de-la-Mer 19 juin 2026
- Courses camarguaises organisées par le Club Taurin Lou Santen Avenue Van Gogh Saintes-Maries-de-la-Mer 19 juin 2026
- Fête de la Musique Saintes-Maries-de-la-Mer 21 juin 2026
- Concert à l’église Les choralines Korholen de Loire Atlantique et Chorale Coro Nigritella de Turin Place De l’Eglise Saintes-Maries-de-la-Mer 25 juin 2026