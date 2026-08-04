Soirée Bouliste avenue du Docteur Cambon Saintes-Maries-de-la-Mer
lundi 10 août 2026 · avenue du Docteur Cambon · Saintes-Maries-de-la-Mer
Informations pratiques
Saintes-Maries-de-la-Mer
Soirée Bouliste
Lundi 10 août 2026 à partir de 18h.
Lundi 24 août 2026 à partir de 18h. avenue du Docteur Cambon Boulodrome Saintes-Maries-de-la-Mer Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-10 18:00:00
fin : 2026-08-24
Date(s) :
2026-08-10 2026-08-24
Soirée Bouliste organisée par la Boule Saintoise au Boulodrome (Complexe Sportif) le 10 et le 24 août à 18h.
Info au 06 02 07 38 78 ou 06 21 30 27 61
Rejoingnez-nous pour une soirée pétanque placée sous le signe de la bonne humeur !
Ambiance musicale tout au long de la soirée, restauration sur place pour se régaler.
Participation 8€ par personne, boisson en supplément. .
avenue du Docteur Cambon Boulodrome Saintes-Maries-de-la-Mer 13460 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 02 07 38 78
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Boule Night organized by La Boule Saintoise at the Boulodrome (Sports Complex) on August 10 and 24 at 6:00 p.m.
For more information, call 06 02 07 38 78 or 06 21 30 27 61.
L’événement Soirée Bouliste Saintes-Maries-de-la-Mer a été mis à jour le 2026-07-30 par Office de Tourisme des Saintes Maries de la Mer
À voir aussi à Saintes-Maries-de-la-Mer (Bouches-du-Rhône)
- Visite de la Manade Cavallini Mas de Pioch Route d’Arles RD 570 Saintes-Maries-de-la-Mer 4 août 2026
- Cinéma Relais Culturel Saintes-Maries-de-la-Mer 8 août 2026
- Sauvage’on Festival au Domaine Le Sauvage Hameau de Pin Fourcat Saintes-Maries-de-la-Mer 8 août 2026
- La Nuit des Etoiles au Domaine de Méjanes Route de Méjanes Saintes-Maries-de-la-Mer 8 août 2026
- Cinéma en plein air aux arènes Avenue Van Gogh Saintes-Maries-de-la-Mer 10 août 2026