Soirée Bouliste avenue du Docteur Cambon Saintes-Maries-de-la-Mer

Informations pratiques

Saintes-Maries-de-la-Mer

Soirée Bouliste

Lundi 10 août 2026 à partir de 18h.

Lundi 24 août 2026 à partir de 18h. avenue du Docteur Cambon Boulodrome Saintes-Maries-de-la-Mer Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-10 18:00:00

fin : 2026-08-24

Date(s) :

2026-08-10 2026-08-24

Soirée Bouliste organisée par la Boule Saintoise au Boulodrome (Complexe Sportif) le 10 et le 24 août à 18h.

Info au 06 02 07 38 78 ou 06 21 30 27 61

Rejoingnez-nous pour une soirée pétanque placée sous le signe de la bonne humeur !

Ambiance musicale tout au long de la soirée, restauration sur place pour se régaler.

Participation 8€ par personne, boisson en supplément. .

avenue du Docteur Cambon Boulodrome Saintes-Maries-de-la-Mer 13460 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 02 07 38 78

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English :

Boule Night organized by La Boule Saintoise at the Boulodrome (Sports Complex) on August 10 and 24 at 6:00 p.m.

For more information, call 06 02 07 38 78 or 06 21 30 27 61.

L’événement Soirée Bouliste Saintes-Maries-de-la-Mer a été mis à jour le 2026-07-30 par Office de Tourisme des Saintes Maries de la Mer