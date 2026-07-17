Visite de la Manade Cavallini Mas de Pioch Route d’Arles RD 570 Saintes-Maries-de-la-Mer

Informations pratiques

Saintes-Maries-de-la-Mer

Visite de la Manade Cavallini

Vendredi 17 juillet 2026 à partir de 9h45.

Mardi 21 juillet 2026 à partir de 9h45.

Lundi 10 août 2026 à partir de 10h.

Samedi 22 août 2026 à partir de 10h.

Vendredi 28 août 2026 à partir de 10h.

Dimanche 30 août 2026 à partir de 10h. Mas de Pioch Route d’Arles RD 570 Manade Cavallini Saintes-Maries-de-la-Mer Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17 10:00:00

fin : 2026-08-22

Date(s) :

2026-07-17 2026-07-21 2026-08-10 2026-08-22 2026-08-28 2026-08-30

Forte de ses traditions, la manade Cavallini vous fera partager les couleurs de la Camargue durant ses journées et soirées organisées pour les groupes et individuels

En plein cœur du parc naturel régional de Camargue, sur la commune des Saintes Maries de la mer, vous découvrirez sur les terres de la manade un espace naturel unique caractéristique du delta du Rhône.



Venez découvrir la vie dans une manade, avec nos gardians passionnées, départ en charrette aménagée sur notre propriété de 250 hectares, pour une découverte de la manade de taureau de race Camargue. .

Mas de Pioch Route d’Arles RD 570 Manade Cavallini Saintes-Maries-de-la-Mer 13460 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur contact@manadecavallini.com

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English :

Drawing on its rich traditions, the Cavallini ranch invites you to experience the vibrant colors of the Camargue during its day and evening events organized for groups and individuals

L’événement Visite de la Manade Cavallini Saintes-Maries-de-la-Mer a été mis à jour le 2026-07-15 par Office de Tourisme des Saintes Maries de la Mer