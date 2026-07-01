Sorties Nature Immersives Crépusculaires Mas de la Cure Saintes-Maries-de-la-Mer
mardi 28 juillet 2026 · Mas de la Cure · Saintes-Maries-de-la-Mer
Informations pratiques
Saintes-Maries-de-la-Mer
Sorties Nature Immersives Crépusculaires
Mardi 28 juillet 2026 à partir de 19h30.
Mardi 4 août 2026 à partir de 6h. Mas de la Cure Chemin de Bardouine Saintes-Maries-de-la-Mer Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-28 19:30:00
fin : 2026-07-28
Date(s) :
2026-07-28 2026-08-04
Des ouvertures exceptionnelles 2 Sorties nature immersives crépusculaires à la rencontre des chevaux et poulains en liberté au cœur de notre domaine de 300 hectares sauvage et protégé dans la magie du lever et coucher du soleil
Durée 1H30
Mardi 28 juillet à 19H30
Mardi 4 août à 6H00
Tarif 15€ par personne, 8€ enfant de 6 à 12 ans
Sur réservation au 04.90.97.76.37 ou par mail contact@masdelacure.org .
Mas de la Cure Chemin de Bardouine Saintes-Maries-de-la-Mer 13460 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 97 76 37 contact@masdelacure.org
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English :
Special events: 2 immersive nature excursions at dusk to encounter horses and foals roaming freely in the heart of our 300-hectare wild and protected estate, amid the magic of sunrise and sunset
L’événement Sorties Nature Immersives Crépusculaires Saintes-Maries-de-la-Mer a été mis à jour le 2026-07-15 par Office de Tourisme des Saintes Maries de la Mer
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