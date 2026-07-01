Informations pratiques

Saintes-Maries-de-la-Mer

Songe d’une nuit en Camargue

Samedi 11 juillet 2026 à partir de 22h.

A partir de 22h00. Route de Cacharel Saintes-Maries-de-la-Mer Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 22:00:00

fin : 2026-07-11

Date(s) :

2026-07-11

Songe d’une Nuit en Camargue , spectacle Son et Lumière Participation 3€ (aide aux artistes, billetterie sur www.saintesmaries.com et sur place.)

Grand Spectacle Son et Lumière sur la route de Cacharel avec les Manades Aubanel, Baumelles et Clément.

Venez découvrir un univers féerique avec ce spectacle grandeur nature où la Camargue s’illumine pour offrir un voyage hors du temps autours des chevaux, taureaux, gardians et arlésiennes…

Ce spectacle poétique et grandiose célèbre l’âme d’un territoire unique. Entre légendes, histoire et traditions il entraîne le public dans une expérience sensorielle et émotionnelle unique. .

Route de Cacharel Saintes-Maries-de-la-Mer 13460 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 97 82 55

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English :

%AB A Midsummer Night’s Dream in the Camargue %BB, Sound and Light Show Admission: 3? (to support the artists; tickets available at www.saintesmaries.com and at the venue.)

L’événement Songe d’une nuit en Camargue Saintes-Maries-de-la-Mer a été mis à jour le 2026-06-23 par Office de Tourisme des Saintes Maries de la Mer