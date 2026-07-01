Cinéma Relais Culturel Saintes-Maries-de-la-Mer

Informations pratiques

Saintes-Maries-de-la-Mer

Cinéma

Samedi 11 juillet 2026 à partir de 21h.

Dimanche 12 juillet 2026 à partir de 18h. Relais Culturel Avenue Van Gogh Saintes-Maries-de-la-Mer Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 18:00:00

fin : 2026-07-12

Date(s) :

2026-07-11 2026-07-12

Diclosure Day

10 juin 2026 en salle | 2h 25min | Science Fiction, Thriller

De Steven Spielberg

| Par David Koepp

Avec Emily Blunt, Josh O’Connor, Colin Firth

Tout public



Si tu découvrais que nous ne sommes pas seuls ? Si on te le montrait, te le prouvait, ça te ferait peur ? Les gens ont droit à la vérité. Elle appartient à sept milliards de personnes. Chaque seconde nous rapproche de l’inévitable… Disclosure Day. .

Relais Culturel Avenue Van Gogh Saintes-Maries-de-la-Mer 13460 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 97 87 60

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English :

Diclosure Day

June 10, 2026 in theaters | 2h 25min | Science Fiction, Thriller

Directed by Steven Spielberg

| Written by David Koepp

Starring Emily Blunt, Josh O’Connor, Colin Firth

L’événement Cinéma Saintes-Maries-de-la-Mer a été mis à jour le 2026-07-02 par Office de Tourisme des Saintes Maries de la Mer