Cinéma Relais Culturel Saintes-Maries-de-la-Mer
samedi 11 juillet 2026 · Relais Culturel · Saintes-Maries-de-la-Mer
Informations pratiques
Saintes-Maries-de-la-Mer
Cinéma
Samedi 11 juillet 2026 à partir de 21h.
Dimanche 12 juillet 2026 à partir de 18h. Relais Culturel Avenue Van Gogh Saintes-Maries-de-la-Mer Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 18:00:00
fin : 2026-07-12
Date(s) :
2026-07-11 2026-07-12
Diclosure Day
10 juin 2026 en salle | 2h 25min | Science Fiction, Thriller
De Steven Spielberg
| Par David Koepp
Avec Emily Blunt, Josh O’Connor, Colin Firth
Tout public
Si tu découvrais que nous ne sommes pas seuls ? Si on te le montrait, te le prouvait, ça te ferait peur ? Les gens ont droit à la vérité. Elle appartient à sept milliards de personnes. Chaque seconde nous rapproche de l’inévitable… Disclosure Day. .
Relais Culturel Avenue Van Gogh Saintes-Maries-de-la-Mer 13460 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 97 87 60
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English :
Diclosure Day
June 10, 2026 in theaters | 2h 25min | Science Fiction, Thriller
Directed by Steven Spielberg
| Written by David Koepp
Starring Emily Blunt, Josh O’Connor, Colin Firth
L’événement Cinéma Saintes-Maries-de-la-Mer a été mis à jour le 2026-07-02 par Office de Tourisme des Saintes Maries de la Mer
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