Concours de Boules Complexe Sportif Saintes-Maries-de-la-Mer

Informations pratiques

Saintes-Maries-de-la-Mer

Concours de Boules

Mercredi 19 août 2026 à partir de 18h.

Complexe Sportif.

Lundi 7 septembre 2026 à partir de 15h.

Dimanche 20 septembre 2026 à partir de 9h.

Samedi 10 octobre 2026 à partir de 14h. Complexe Sportif Boulodrome rue Docteur Cambon Saintes-Maries-de-la-Mer Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-19 14:00:00

fin : 2026-10-10

Date(s) :

2026-08-19 2026-09-07 2026-09-20 2026-10-10

Concours de boules

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Complexe Sportif Boulodrome rue Docteur Cambon Saintes-Maries-de-la-Mer 13460 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 02 07 38 78

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English :

Boules competition

L’événement Concours de Boules Saintes-Maries-de-la-Mer a été mis à jour le 2026-07-30 par Office de Tourisme des Saintes Maries de la Mer