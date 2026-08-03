Concours de Boules Complexe Sportif Saintes-Maries-de-la-Mer
mercredi 19 août 2026 · Complexe Sportif · Saintes-Maries-de-la-Mer
Informations pratiques
Saintes-Maries-de-la-Mer
Concours de Boules
Mercredi 19 août 2026 à partir de 18h.
Complexe Sportif.
Lundi 7 septembre 2026 à partir de 15h.
Dimanche 20 septembre 2026 à partir de 9h.
Samedi 10 octobre 2026 à partir de 14h. Complexe Sportif Boulodrome rue Docteur Cambon Saintes-Maries-de-la-Mer Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-19 14:00:00
fin : 2026-10-10
Date(s) :
2026-08-19 2026-09-07 2026-09-20 2026-10-10
Concours de boules
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Complexe Sportif Boulodrome rue Docteur Cambon Saintes-Maries-de-la-Mer 13460 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 02 07 38 78
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English :
Boules competition
L’événement Concours de Boules Saintes-Maries-de-la-Mer a été mis à jour le 2026-07-30 par Office de Tourisme des Saintes Maries de la Mer
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