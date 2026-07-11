Cinéma en plein air aux arènes Avenue Van Gogh Saintes-Maries-de-la-Mer
lundi 3 août 2026 · Avenue Van Gogh · Saintes-Maries-de-la-Mer
Informations pratiques
Saintes-Maries-de-la-Mer
Cinéma en plein air aux arènes
Lundi 3 août 2026 à partir de 21h30. Avenue Van Gogh Arènes Saintes-Maries-de-la-Mer Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-03 21:30:00
fin : 2026-08-03
Date(s) :
2026-08-03
Cinéma en plein air aux arènes.
Des Minions et des monstres
Voici l’histoire turbulente, absurde et évidemment vraie des Minions et la manière dont ils ont conquis Hollywood, sont devenus de véritables stars de cinéma, ont tout perdu, ont libéré des monstres dans notre monde, puis ont tenté de sauver la planète du chaos qu’ils avaient créé. .
Avenue Van Gogh Arènes Saintes-Maries-de-la-Mer 13460 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 97 87 60 relaisculturel@saintesmaries.com
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English :
Open-Air Movie Night at Les Arènes.
Minions and Monsters
L’événement Cinéma en plein air aux arènes Saintes-Maries-de-la-Mer a été mis à jour le 2026-07-11 par Office de Tourisme des Saintes Maries de la Mer
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