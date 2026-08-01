Soirée du 15 Août au restaurant Le Grain de Sel Saintes-Maries-de-la-Mer
samedi 15 août 2026 · Saintes-Maries-de-la-Mer
Informations pratiques
Saintes-Maries-de-la-Mer
Soirée du 15 Août au restaurant Le Grain de Sel
Samedi 15 août 2026 à partir de 19h. Avenue JY Cousteau Saintes-Maries-de-la-Mer Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 19:00:00
fin : 2026-08-15
Date(s) :
2026-08-15
Un soir d’été en terrasse au Restaurant Le Grain de Sel.
Célébrez le 15 août depuis notre terrasse panoramique. A cette occasion, nous vous proposons une soirée conviviale autour de nos planches à partager, animée par nos musiciens Gipsy.
Rendez-vous en terrasse dès le début de soirée. Profitez du coucher de soleil et du feu d’artifice dans une ambiance festive face à la mer.
Réservation conseillée 04.90.99.22.24 .
Avenue JY Cousteau Saintes-Maries-de-la-Mer 13460 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 99 22 24
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English :
One summer evening on the patio at Le Grain de Sel restaurant.
L’événement Soirée du 15 Août au restaurant Le Grain de Sel Saintes-Maries-de-la-Mer a été mis à jour le 2026-08-03 par Office de Tourisme des Saintes Maries de la Mer
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