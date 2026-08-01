Informations pratiques

Saintes-Maries-de-la-Mer

Soirée du 15 Août au restaurant Le Grain de Sel

Samedi 15 août 2026 à partir de 19h. Avenue JY Cousteau Saintes-Maries-de-la-Mer Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15 19:00:00

fin : 2026-08-15

Date(s) :

2026-08-15

Un soir d’été en terrasse au Restaurant Le Grain de Sel.

Célébrez le 15 août depuis notre terrasse panoramique. A cette occasion, nous vous proposons une soirée conviviale autour de nos planches à partager, animée par nos musiciens Gipsy.

Rendez-vous en terrasse dès le début de soirée. Profitez du coucher de soleil et du feu d’artifice dans une ambiance festive face à la mer.

Réservation conseillée 04.90.99.22.24 .

Avenue JY Cousteau Saintes-Maries-de-la-Mer 13460 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 99 22 24

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

One summer evening on the patio at Le Grain de Sel restaurant.

L’événement Soirée du 15 Août au restaurant Le Grain de Sel Saintes-Maries-de-la-Mer a été mis à jour le 2026-08-03 par Office de Tourisme des Saintes Maries de la Mer