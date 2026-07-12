Feu d’artifice Saintes-Maries-de-la-Mer
dimanche 16 août 2026 · Saintes-Maries-de-la-Mer
Informations pratiques
Saintes-Maries-de-la-Mer
Feu d’artifice
Samedi 15 août 2026 à partir de 23h. Plage Des Arènes Saintes-Maries-de-la-Mer Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 23:00:00
fin : 2026-08-15
Date(s) :
2026-08-15
Venez passer une soirée d’émerveillement avec un feu d’artifice grandiose (plage des Arènes)
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Plage Des Arènes Saintes-Maries-de-la-Mer 13460 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 97 80 05
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English :
Come and spend an evening of wonder with a grandiose fireworks display (Arenas beach)
L’événement Feu d’artifice Saintes-Maries-de-la-Mer a été mis à jour le 2026-06-27 par Office de Tourisme des Saintes Maries de la Mer
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