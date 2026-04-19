Exposition des oeuvres de Mme Patricia CABOT Rue Victor Hugo Saintes-Maries-de-la-Mer
Exposition des oeuvres de Mme Patricia CABOT Rue Victor Hugo Saintes-Maries-de-la-Mer jeudi 16 juillet 2026.
Saintes-Maries-de-la-Mer
Exposition des oeuvres de Mme Patricia CABOT
Du 16/07 au 31/07/2026 tous les jours.
Ancien Hôtel de ville (Musée Baroncelli).
Du 16/10 au 31/10/2026 tous les jours.
Ancien Hôtel de ville (Musée Baroncelli). Rue Victor Hugo Musée Baroncelli Saintes-Maries-de-la-Mer Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16
fin : 2026-07-31
Date(s) :
2026-07-16 2026-10-16
Mme Patricia Cabot, artiste peintre sur toile.
Je vis dans le Parc Naturel Régional de Camargue. Artiste peintre sur toile, je
propose des oeuvres figuratives animalières et des paysages plus abstraits réalisés à
l’acrylique.
J’aime peindre les chevaux, les oiseaux, les étangs… Mes oeuvres reflètent
l’harmonie avec la nature, la simplicité retrouvée, la sérénité, la beauté du temps qui
a passé. Mes couleurs intenses ou douces sont choisies et préparées par broyage
de pigments naturels mélangés au liant. Beaucoup de terres, d’ocres et de bleus
subtils.
Je recherche la pureté de l’expression, la vérité de l’instant, l’élégance,
la simplicité du geste. J’aime que ma peinture répande son émotion comme un
souffle de douceur et influence de façon positive votre décoration intérieure.
Merci d’aimer et de partager ma passion. .
Rue Victor Hugo Musée Baroncelli Saintes-Maries-de-la-Mer 13460 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 97 87 60
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English :
Ms. Patricia Cabot, canvas painter.
L’événement Exposition des oeuvres de Mme Patricia CABOT Saintes-Maries-de-la-Mer a été mis à jour le 2026-04-15 par Office de Tourisme des Saintes Maries de la Mer
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