Concert de Anne Bassand Harpiste Place De l’Eglise Saintes-Maries-de-la-Mer

Saintes-Maries-de-la-Mer

Concert de Anne Bassand Harpiste

Vendredi 17 juillet 2026 à partir de 21h. Place De l’Eglise Eglise des Stes Maries de la mer Saintes-Maries-de-la-Mer Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17 21:00:00

fin : 2026-07-17

Date(s) :

2026-07-17

A 21h00 Concert à l’église Anne Bassand harpiste

Anne Bassand, née à Genève, une ses études de harpe avec Catherine Eisenhoffer au Conservatoire de sa ville natale. Elle a ensuite perfectionné son art de Marie-Claire Jamet à l’École des Compréhensions Normales de Paris, puis avec Susann McDonald à l’Université de l’Indiana aux États-Unis. Elle a bénéficie de l’enseignement de Pierre Jamet et du pianiste György Sebök. En 1992, elle a a guérière le prestigieux Concours international de harpe des États-Unis.



Passionnée de musique contemporaine, Anne est membre de l’Ensemble Contrechamps à Genève et a participe à de nombreuses créations. Elle a autrement créé des pièces pour harpe solo telles que Phalange d’Arthur Kampela (1995) et Refrain de William Blank (2012). .

Place De l’Eglise Eglise des Stes Maries de la mer Saintes-Maries-de-la-Mer 13460 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 97 80 25 contact@sanctuaire-des-saintesmaries.fr

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English :

9:00 pm: Concert at the church ? Anne Bassand harpist

L’événement Concert de Anne Bassand Harpiste Saintes-Maries-de-la-Mer a été mis à jour le 2026-04-15 par Office de Tourisme des Saintes Maries de la Mer