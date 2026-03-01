La Camargue aux Arènes Avenue Van Gogh Saintes-Maries-de-la-Mer
La Camargue aux Arènes Avenue Van Gogh Saintes-Maries-de-la-Mer samedi 28 mars 2026.
La Camargue aux Arènes
Samedi 28 mars 2026 à partir de 15h30.
Samedi 4 avril 2026 à partir de 15h30.
Dimanche 12 avril 2026 à partir de 15h30.
Dimanche 19 avril 2026 à partir de 15h30.
Dimanche 26 avril 2026 à partir de 15h30.
Vendredi 1er mai 2026 à partir de 16h.
Vendredi 8 mai 2026 à partir de 16h.
Samedi 16 mai 2026 à partir de 16h.
Dimanche 7 juin 2026 à partir de 16h.
Dimanche 14 juin 2026 à partir de 14h.
Dimanche 28 juin 2026 à partir de 16h30.
Vendredi 10 juillet 2026.
Samedi 25 juillet 2026 à partir de 21h30.
Samedi 1er août 2026 à partir de 21h30.
Samedi 15 août 2026 à partir de 21h30.
Dimanche 23 août 2026 à partir de 21h30.
Samedi 29 août 2026 à partir de 21h30.
Dimanche 13 septembre 2026 à partir de 16h.
Dimanche 20 septembre 2026 à partir de 16h.
Samedi 26 septembre 2026 à partir de 16h.
Samedi 3 octobre 2026 à partir de 15h.
Samedi 10 octobre 2026 à partir de 15h.
Vendredi 30 octobre 2026.
Sous réserve. Avenue Van Gogh Arènes Saintes-Maries-de-la-Mer Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-28 16:00:00
fin : 2026-09-26
Date(s) :
2026-03-28 2026-04-04 2026-04-12 2026-04-19 2026-04-26 2026-05-01 2026-05-08 2026-05-16 2026-06-07 2026-06-14 2026-06-28 2026-07-10 2026-07-25 2026-08-01 2026-08-15 2026-08-23 2026-08-29 2026-09-13 2026-09-20 2026-09-26
Spectacle équestre traditionnel camarguais aux arènes
Présentation des cavaliers et des Arlésiennes, saut de cheval à cheval, , jeu de l’orange, jeu du bouquet… .
Avenue Van Gogh Arènes Saintes-Maries-de-la-Mer 13460 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 47 78 56 taureauxdessaintes@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Traditional Camargue horse show at the arena
L’événement La Camargue aux Arènes Saintes-Maries-de-la-Mer a été mis à jour le 2026-03-17 par Office de Tourisme des Saintes Maries de la Mer