La Camargue aux Arènes Avenue Van Gogh Saintes-Maries-de-la-Mer

La Camargue aux Arènes

Samedi 28 mars 2026 à partir de 15h30.

Samedi 4 avril 2026 à partir de 15h30.

Dimanche 12 avril 2026 à partir de 15h30.

Dimanche 19 avril 2026 à partir de 15h30.

Dimanche 26 avril 2026 à partir de 15h30.

Vendredi 1er mai 2026 à partir de 16h.

Vendredi 8 mai 2026 à partir de 16h.

Samedi 16 mai 2026 à partir de 16h.

Dimanche 7 juin 2026 à partir de 16h.

Dimanche 14 juin 2026 à partir de 14h.

Dimanche 28 juin 2026 à partir de 16h30.

Vendredi 10 juillet 2026.

Samedi 25 juillet 2026 à partir de 21h30.

Samedi 1er août 2026 à partir de 21h30.

Samedi 15 août 2026 à partir de 21h30.

Dimanche 23 août 2026 à partir de 21h30.

Samedi 29 août 2026 à partir de 21h30.

Dimanche 13 septembre 2026 à partir de 16h.

Dimanche 20 septembre 2026 à partir de 16h.

Samedi 26 septembre 2026 à partir de 16h.

Samedi 3 octobre 2026 à partir de 15h.

Samedi 10 octobre 2026 à partir de 15h.

Vendredi 30 octobre 2026.

Sous réserve. Avenue Van Gogh Arènes Saintes-Maries-de-la-Mer Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28 16:00:00

fin : 2026-09-26

Date(s) :

2026-03-28 2026-04-04 2026-04-12 2026-04-19 2026-04-26 2026-05-01 2026-05-08 2026-05-16 2026-06-07 2026-06-14 2026-06-28 2026-07-10 2026-07-25 2026-08-01 2026-08-15 2026-08-23 2026-08-29 2026-09-13 2026-09-20 2026-09-26

Spectacle équestre traditionnel camarguais aux arènes

Présentation des cavaliers et des Arlésiennes, saut de cheval à cheval, , jeu de l’orange, jeu du bouquet… .

Avenue Van Gogh Arènes Saintes-Maries-de-la-Mer 13460 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 47 78 56 taureauxdessaintes@gmail.com

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English :

Traditional Camargue horse show at the arena

L’événement La Camargue aux Arènes Saintes-Maries-de-la-Mer a été mis à jour le 2026-03-17 par Office de Tourisme des Saintes Maries de la Mer