Course de Taù Av Th.Aubanel Saintes-Maries-de-la-Mer
mercredi 2 septembre 2026 · Av Th.Aubanel · Saintes-Maries-de-la-Mer
Informations pratiques
Saintes-Maries-de-la-Mer
Course de Taù
Mercredi 2 septembre 2026 à partir de 15h.
Mercredi 9 septembre 2026 à partir de 15h.
Mercredi 16 septembre 2026 à partir de 15h.
Mercredi 23 septembre 2026 à partir de 15h.
Mercredi 30 septembre 2026 à partir de 15h.
Mercredi 7 octobre 2026 à partir de 15h.
Mercredi 21 octobre 2026 à partir de 15h. Av Th.Aubanel Aux Arènes Saintes-Maries-de-la-Mer Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-02 15:00:00
fin : 2026-09-30
Date(s) :
2026-09-02 2026-09-09 2026-09-16 2026-09-23 2026-09-30 2026-10-07 2026-10-21
Course de Taù , Course camarguaise aux arènes Organisée par le PNRC (Parc Naturel Régional de Camargue) et la Municipalité.
A 11h30 abrivado dans les rues du village. (Parcours capitainerie Bouvau d’Aubanel)
A 15h00 Course de Tau aux arènes. Tarif 3€.
Après la course bandido. ( Arènes Bouvau d’Aubanel) .
Av Th.Aubanel Aux Arènes Saintes-Maries-de-la-Mer 13460 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 97 10 40
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English :
Course de Taù , Camargue race at the arena Organized by the PNRC (Parc Naturel Régional de Camargue) and the Municipality.
L’événement Course de Taù Saintes-Maries-de-la-Mer a été mis à jour le 2026-07-31 par Office de Tourisme des Saintes Maries de la Mer
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