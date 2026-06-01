Beauregard flottant, Frac Bretagne, Rennes

Beauregard flottant 19 juin 2026 – 10 mars 2027 Frac Bretagne Ille-et-Vilaine

Accessible 7j/7, 24h/24. Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-19T00:00:00+02:00 – 2026-06-19T23:59:00+02:00

Fin : 2027-03-10T00:00:00+01:00 – 2027-03-10T23:59:00+01:00

Beauregard flottant est la galerie à ciel ouvert du Frac Bretagne.

Elle présente des séries de drapeaux créés par des artistes, qui invitent, au gré du vent, à une déambulation artistique.

Cet ensemble d’œuvres pavoise le quartier de Beauregard, selon un parcours considéré désormais comme un espace sensible et poétique, un voisinage où flotte l’art.

Frac Bretagne 19 Avenue André Mussat, Rennes, France Rennes 35000 Villejean – Beauregard Ille-et-Vilaine Bretagne

Beauregard flottant est la galerie à ciel ouvert du Frac Bretagne. Elle présente des séries de drapeaux créés par des artistes, qui invitent, au gré du vent, à une déambulation artistique.

© Frac Bretagne