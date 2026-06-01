Beauregard flottant, Frac Bretagne, Rennes
Beauregard flottant, Frac Bretagne, Rennes vendredi 19 juin 2026.
Beauregard flottant 19 juin 2026 – 10 mars 2027 Frac Bretagne Ille-et-Vilaine
Accessible 7j/7, 24h/24. Gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-19T00:00:00+02:00 – 2026-06-19T23:59:00+02:00
Fin : 2027-03-10T00:00:00+01:00 – 2027-03-10T23:59:00+01:00
Beauregard flottant est la galerie à ciel ouvert du Frac Bretagne.
Elle présente des séries de drapeaux créés par des artistes, qui invitent, au gré du vent, à une déambulation artistique.
Cet ensemble d’œuvres pavoise le quartier de Beauregard, selon un parcours considéré désormais comme un espace sensible et poétique, un voisinage où flotte l’art.
Frac Bretagne 19 Avenue André Mussat, Rennes, France Rennes 35000 Villejean – Beauregard Ille-et-Vilaine Bretagne
Beauregard flottant est la galerie à ciel ouvert du Frac Bretagne. Elle présente des séries de drapeaux créés par des artistes, qui invitent, au gré du vent, à une déambulation artistique.
© Frac Bretagne
À voir aussi à Rennes (Ille-et-Vilaine)
- Journée de l’Europe de l’Université de Rennes – 2ème édition INSA Rennes Rennes 1 juin 2026
- FEMME SOURCE- Exposition de peinture- Christelle COURTAY, Orangerie du Thabor, Rennes 1 juin 2026
- FEMME SOURCE- Exposition de peinture- Christelle COURTAY Orangerie du Thabor Rennes 1 juin 2026
- Tri-troc mobile, Place Hoche Rennes 1 juin 2026
- Tri-troc mobile, Place de Prague, face au n°1 de la rue de La Tisza Rennes 1 juin 2026