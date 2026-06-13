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Beauziac en fête Repas moules/frites Beauziac

Beauziac en fête Repas moules/frites Beauziac

Beauziac en fête Repas moules/frites Beauziac samedi 25 juillet 2026.

Adresse : En plein air

Ville : 47700 Beauziac

Département : Lot-et-Garonne

Début : samedi 25 juillet 2026

Fin : samedi 25 juillet 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif :

Beauziac

Beauziac en fête Repas moules/frites

En plein air Beauziac Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 18:00:00
fin : 2026-07-25

Date(s) :
2026-07-25

18h jeux en bois
20h apéritif avec amuse bouche, moules/frites, salade/fromage, dessert, café, vin compris
Repli sous chapiteau en cas de pluie
Bourriche jambon, à la pesée, 2€ la case   .

En plein air Beauziac 47700 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 7 43 15 66 70 

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English : Beauziac en fête Repas moules/frites

L’événement Beauziac en fête Repas moules/frites Beauziac a été mis à jour le 2026-06-13 par OT Coteaux et Landes de Gascogne

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