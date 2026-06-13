Beauziac

Beauziac en fête Repas moules/frites

En plein air Beauziac Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25 18:00:00

fin : 2026-07-25

Date(s) :

2026-07-25

18h jeux en bois

20h apéritif avec amuse bouche, moules/frites, salade/fromage, dessert, café, vin compris

Repli sous chapiteau en cas de pluie

Bourriche jambon, à la pesée, 2€ la case .

En plein air Beauziac 47700 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 7 43 15 66 70

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English : Beauziac en fête Repas moules/frites

L’événement Beauziac en fête Repas moules/frites Beauziac a été mis à jour le 2026-06-13 par OT Coteaux et Landes de Gascogne