Beauziac en fête Repas moules/frites Beauziac
Beauziac en fête Repas moules/frites Beauziac samedi 25 juillet 2026.
Beauziac
Beauziac en fête Repas moules/frites
En plein air Beauziac Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 18:00:00
fin : 2026-07-25
Date(s) :
2026-07-25
18h jeux en bois
20h apéritif avec amuse bouche, moules/frites, salade/fromage, dessert, café, vin compris
Repli sous chapiteau en cas de pluie
Bourriche jambon, à la pesée, 2€ la case .
En plein air Beauziac 47700 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 7 43 15 66 70
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English : Beauziac en fête Repas moules/frites
L’événement Beauziac en fête Repas moules/frites Beauziac a été mis à jour le 2026-06-13 par OT Coteaux et Landes de Gascogne
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