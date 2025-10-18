Bébé bouge ! École Jules Verne La Turballe
École Jules Verne 7 Rue Jules Vernes La Turballe Loire-Atlantique
Activités de motricité pour petits et tout petits
09H45 12 mois à 20 mois
11H00 21 mois à 3 ans
Place limitées.
Réservations à la Maison de l’Enfance.
Informations par mail ou par téléphone 06 72 09 69 48. .
École Jules Verne 7 Rue Jules Vernes La Turballe 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 72 09 69 48 relaisdupaysblanc@laturballe.fr
