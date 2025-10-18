Bébé bouge ! École Jules Verne La Turballe

Bébé bouge !

École Jules Verne 7 Rue Jules Vernes La Turballe Loire-Atlantique

Début : 2025-10-18

Activités de motricité pour petits et tout petits

09H45 12 mois à 20 mois

11H00 21 mois à 3 ans

Place limitées.

Réservations à la Maison de l’Enfance.

Informations par mail ou par téléphone 06 72 09 69 48. .

École Jules Verne 7 Rue Jules Vernes La Turballe 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 72 09 69 48 relaisdupaysblanc@laturballe.fr

