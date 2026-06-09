Soirée Disco Party Café épicerie du PLAN B La Turballe
Soirée Disco Party Café épicerie du PLAN B La Turballe jeudi 11 juin 2026.
La Turballe
Soirée Disco Party
Café épicerie du PLAN B 12, place du Marché La Turballe Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-11 20:00:00
fin : 2026-06-11
Date(s) :
2026-06-11
L’association du PLAN B propose une Soirée Disco Night Party !
Si vous aimez Bee gees, Abba, Boney M et Village People, cette soirée est pour vous.
Lunettes d’écaille, robes à paillettes et perruques afro.
Le jeudi 11 juin à partir de 20h, rendez vous sur le danse floor.. .
Café épicerie du PLAN B 12, place du Marché La Turballe 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 9 72 66 30 12 association@leplanb-laturballe.fr
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English :
L’événement Soirée Disco Party La Turballe a été mis à jour le 2026-06-05 par ADT44
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