Soirée Disco Party Café épicerie du PLAN B La Turballe jeudi 11 juin 2026.

La Turballe

Soirée Disco Party

Café épicerie du PLAN B 12, place du Marché La Turballe Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-11 20:00:00

fin : 2026-06-11

Date(s) :

2026-06-11

L’association du PLAN B propose une Soirée Disco Night Party !

Si vous aimez Bee gees, Abba, Boney M et Village People, cette soirée est pour vous.

Lunettes d’écaille, robes à paillettes et perruques afro.

Le jeudi 11 juin à partir de 20h, rendez vous sur le danse floor.. .

Café épicerie du PLAN B 12, place du Marché La Turballe 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 9 72 66 30 12 association@leplanb-laturballe.fr

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English :

L’événement Soirée Disco Party La Turballe a été mis à jour le 2026-06-05 par ADT44