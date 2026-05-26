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Atelier nœuds marins Port de La Turballe La Turballe

Atelier nœuds marins Port de La Turballe La Turballe mercredi 27 mai 2026.

Lieu : Port de La Turballe

Adresse : Musée Maison de la pêche

Ville : 44420 La Turballe

Département : Loire-Atlantique

Début : mercredi 27 mai 2026

Fin : mercredi 27 mai 2026

Heure de début : 14:30:00

Tarif :

La Turballe

Atelier nœuds marins

Port de La Turballe Musée Maison de la pêche La Turballe Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-27 14:30:00
fin : 2026-06-10 15:30:00

Date(s) :
2026-05-27 2026-06-03 2026-06-10 2026-06-17 2026-06-24

Découvrez le matelotage, cet art de faire des noeuds marins. Le dormant ? Jambe de chien ? Surtout pas la corde ! Familiarisez-vous avec le langage des matelots, apprenez à faire les noeuds et repartez avec votre tableau personnalisé.

Un atelier réservé aux enfants à partir de 7 ans.

Atelier qui ne nécessite pas d’accompagnateur.   .

Port de La Turballe Musée Maison de la pêche La Turballe 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 24 34 44  contact@labaule-guerande.com

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English :

L’événement Atelier nœuds marins La Turballe a été mis à jour le 2026-05-22 par ADT44

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