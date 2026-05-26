Atelier nœuds marins Port de La Turballe La Turballe
Atelier nœuds marins Port de La Turballe La Turballe mercredi 27 mai 2026.
La Turballe
Atelier nœuds marins
Port de La Turballe Musée Maison de la pêche La Turballe Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-27 14:30:00
fin : 2026-06-10 15:30:00
Date(s) :
2026-05-27 2026-06-03 2026-06-10 2026-06-17 2026-06-24
Découvrez le matelotage, cet art de faire des noeuds marins. Le dormant ? Jambe de chien ? Surtout pas la corde ! Familiarisez-vous avec le langage des matelots, apprenez à faire les noeuds et repartez avec votre tableau personnalisé.
Un atelier réservé aux enfants à partir de 7 ans.
Atelier qui ne nécessite pas d’accompagnateur. .
Port de La Turballe Musée Maison de la pêche La Turballe 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 24 34 44 contact@labaule-guerande.com
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English :
L’événement Atelier nœuds marins La Turballe a été mis à jour le 2026-05-22 par ADT44
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