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Visite guidée le sardinier Au Gré des Vents La Turballe

Visite guidée le sardinier Au Gré des Vents La Turballe samedi 6 juin 2026.

Adresse : Port de plaisance

Ville : 44420 La Turballe

Département : Loire-Atlantique

Début : samedi 6 juin 2026

Fin : samedi 6 juin 2026

Heure de début : 16:00:00

Tarif :

La Turballe

Visite guidée le sardinier Au Gré des Vents

Port de plaisance La Turballe Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 16:00:00
fin : 2026-06-13 16:45:00

Date(s) :
2026-06-06 2026-06-09 2026-06-11 2026-06-13 2026-06-16 2026-06-18 2026-06-20 2026-06-23 2026-06-25 2026-06-27 2026-06-30

Emblème de la pêche sardinière à La Turballe, ce navire labellisé Bateau d’Intérêt Patrimonial a pratiqué la pêche de 1964 à 1990.
Découvrez les secrets de la bolinche ou de la salabarde, embarquez pour un voyage dans le temps et plongez dans le quotidien des matelots du sardinier.
Visite à flot dans le port.   .

Port de plaisance La Turballe 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 24 34 44  contact@labaule-guerande.com

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L’événement Visite guidée le sardinier Au Gré des Vents La Turballe a été mis à jour le 2026-06-05 par ADT44

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