Informations pratiques

La Turballe

Découverte de la pêche à pied à La Turballe

5 rue des Pins La Turballe Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-27 14:00:00

fin : 2026-08-03 16:00:00

Date(s) :

2026-07-27 2026-07-31 2026-08-03 2026-08-11 2026-08-12 2026-08-14 2026-08-19

Découverte de la pêche à pied avec les animatrices du Centre du Palandrin. Présentation du matériel et techniques de pêche, animaux présentes et lieu de récolte.

Un premier temps est consacré à une observation globale de l’estran, puis récolte d’espèces différentes avec une quantité à respecter.

Une fois la pêche réalisée, quelques explications sont données sur les espèces présentent.

Informations complémentaires

Tout public à partir de 5 ans.

Prévoir botte ou chaussures d’eau.

Durée 2h00

Inscription dans les Offices de tourisme de La Baule Presqu’île de Guérande, par téléphone au 02 40 24 34 44 ou dès maintenant sur cette page.

Billetterie non échangeable et non remboursable. .

5 rue des Pins La Turballe 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 23 31 52 lamarjolaine@lespep44-49.org

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English :

L’événement Découverte de la pêche à pied à La Turballe La Turballe a été mis à jour le 2026-07-16 par ADT44