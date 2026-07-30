Stage de yoga Salle B La Turballe

Informations pratiques

La Turballe

Stage de yoga

Salle B Complexe sportif Gaby Vallot La Turballe Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-11 10:30:00

fin : 2026-08-14 12:30:00

Date(s) :

2026-08-11 2026-08-12 2026-08-13 2026-08-14

70 euros la semaine ou 15 euros la séance

Inscription sur place .

Salle B Complexe sportif Gaby Vallot La Turballe 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 81 00 75 61 caroline.clement0633@orange.fr

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English :

L’événement Stage de yoga La Turballe a été mis à jour le 2026-07-24 par ADT44