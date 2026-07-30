AGENDA · La Turballe
Stage de yoga Salle B La Turballe
mardi 11 août 2026 · Salle B · La Turballe
Informations pratiques
La Turballe
Stage de yoga
Salle B Complexe sportif Gaby Vallot La Turballe Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-11 10:30:00
fin : 2026-08-14 12:30:00
Date(s) :
2026-08-11 2026-08-12 2026-08-13 2026-08-14
70 euros la semaine ou 15 euros la séance
Inscription sur place .
Salle B Complexe sportif Gaby Vallot La Turballe 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 81 00 75 61 caroline.clement0633@orange.fr
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English :
L’événement Stage de yoga La Turballe a été mis à jour le 2026-07-24 par ADT44
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