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Bébé Bouquine, Bibliothèque Pierre Veilletet, Bordeaux

samedi 10 octobre 2026 · Bibliothèque Pierre Veilletet · Bordeaux

Bébé Bouquine, Bibliothèque Pierre Veilletet, Bordeaux

Informations pratiques

Début
samedi 10 octobre 2026
Fin
samedi 10 octobre 2026
Lieu
Bibliothèque Pierre Veilletet
Adresse
21 rue Domion, 33200 Bordeaux
Ville
33200 Bordeaux
Département
Gironde
Tarif
Sur inscription

Bébé Bouquine Samedi 10 octobre, 10h30, 11h00 Bibliothèque Pierre Veilletet Gironde

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-10T10:30:00+02:00 – 2026-10-10T11:00:00+02:00
Fin : 2026-10-10T11:00:00+02:00 – 2026-10-10T11:30:00+02:00

Bibliothèque Pierre Veilletet 21 rue Domion, 33200 Bordeaux Bordeaux 33200 Les Pins-Francs Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 24 57 67 60 https://bibliotheque.bordeaux.fr [{« type »: « phone », « value »: « 05 24 57 67 60 »}] Bibliothèque publique Accessible aux personnes à mobilité réduite
Lectures, comptines et jeux de doigts

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