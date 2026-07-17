Bébé bouquine, Médiathèque de Fréhel, Fréhel

Informations pratiques

Bébé bouquine Samedi 25 juillet, 10h30 Médiathèque de Fréhel Côtes-d’Armor

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-25T10:30:00+02:00 – 2026-07-25T11:30:00+02:00

Fin : 2026-07-25T10:30:00+02:00 – 2026-07-25T11:30:00+02:00

Des histoires, des comptines, des chansons et des jeux de doigts : en famille, bébé va adorer !

Samedi 25 juillet à 10h30, à la médiathèque

Tout-petits (0-3 ans) – entrée libre

Médiathèque de Fréhel 3 place de la Grande Abbaye 22240 Fréhel Fréhel 22240 Côtes-d’Armor Bretagne [{« type »: « email », « value »: « mediatheque@mairie-frehel.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0296415112 »}]

Des histoires pour bébé !