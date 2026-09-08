Bébé bouquine, Médiathèque de Fréhel, Fréhel
jeudi 24 septembre 2026 · Médiathèque de Fréhel · Fréhel
Informations pratiques
Bébé bouquine Jeudi 24 septembre, 09h30 Médiathèque de Fréhel Côtes-d’Armor
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-24T09:30:00+02:00 – 2026-09-24T10:00:00+02:00
Fin : 2026-09-24T09:30:00+02:00 – 2026-09-24T10:00:00+02:00
Des histoires, des comptines, des chansons et des jeux de doigts : en famille ou avec nounou, bébé va adorer !
Jeudi 24 septembre à 9h30, à la médiathèque
Tout-petits (0-3 ans) – entrée libre
Médiathèque de Fréhel 3 place de la Grande Abbaye 22240 Fréhel Fréhel 22240 Côtes-d’Armor Bretagne [{« type »: « email », « value »: « mediatheque@mairie-frehel.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0296415112 »}]
Des histoires pour bébé !
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