Bébé bouquine Médiathèque Pontchâteau

Informations pratiques

Pontchâteau

Bébé bouquine

Médiathèque 3 rue du Chatelier Pontchâteau Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-29 10:00:00

fin : 2026-07-29 10:45:00

Date(s) :

2026-07-29

Bébé bouquine



Lectures, comptines, jeux de doigts et petites histoires pour les tout-petits et toutes-petites de 0 à 4 ans et leurs accompagnant·e·s (parents, grands-parents, assistant·e·s-maternel·le·s).

Mercredi 29 juillet de 10h00 et à 10h45

Médiathèque de Pont-Château

Le rendez-vous des moins de 3 ans

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Renseignements

Médiathèque de Pont-Château 02 40 01 61 17

E.mail bibliopontchateau@cc-paysdepontchateau.fr .

Médiathèque 3 rue du Chatelier Pontchâteau 44160 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 01 40 10 otsi@cc-paysdepontchateau.fr

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English :

L’événement Bébé bouquine Pontchâteau a été mis à jour le 2026-07-26 par ADT44