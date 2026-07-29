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AGENDA · Pontchâteau

Bébé bouquine Médiathèque Pontchâteau

mercredi 29 juillet 2026 · Médiathèque · Pontchâteau

Informations pratiques

Début
mercredi 29 juillet 2026
Fin
mercredi 29 juillet 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Médiathèque
Adresse
3 rue du Chatelier
Ville
44160 Pontchâteau
Département
Loire-Atlantique
Tarif

Pontchâteau

Bébé bouquine

Médiathèque 3 rue du Chatelier Pontchâteau Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29 10:00:00
fin : 2026-07-29 10:45:00

Date(s) :
2026-07-29

Bébé bouquine
 
Lectures, comptines, jeux de doigts et petites histoires pour les tout-petits et toutes-petites de 0 à 4 ans et leurs accompagnant·e·s (parents, grands-parents, assistant·e·s-maternel·le·s).

Mercredi 29 juillet de 10h00 et à 10h45
Médiathèque de Pont-Château
Le rendez-vous des moins de 3 ans 

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Renseignements
Médiathèque de Pont-Château 02 40 01 61 17
E.mail bibliopontchateau@cc-paysdepontchateau.fr   .

Médiathèque 3 rue du Chatelier Pontchâteau 44160 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 01 40 10  otsi@cc-paysdepontchateau.fr

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English :

L’événement Bébé bouquine Pontchâteau a été mis à jour le 2026-07-26 par ADT44

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