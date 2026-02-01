Bébé lecteurs 0-4 ans Ferrette
Bébé lecteurs 0-4 ans Ferrette mercredi 11 février 2026.
Bébé lecteurs 0-4 ans
3a route de Lucelle Ferrette Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-02-11 09:30:00
fin : 2026-02-11 10:00:00
Date(s) :
2026-02-11
Rejoignez-nous pour un moment convivial de lectures d’une demi-heure, suivie d’une petite activité adaptée aux petits, sur le thème de l’amour et l’amitié. Sur inscription
Les 0-4 ans et leurs parents sont invités à un moment convivial de lectures d’une demi-heure, suivie d’une petite activité adaptée aux petits.
Thème des lectures ce mois-ci L’amour et l’amitié !
Histoires et comptines interactives pour un moment tendre.
Inscription obligatoire 20 places. .
3a route de Lucelle Ferrette 68480 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 40 29 39 mediatheque.rocher@cc-sundgau.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Join us for a convivial half-hour of readings, followed by a little activity for the little ones, on the theme of love and friendship. Please register
L’événement Bébé lecteurs 0-4 ans Ferrette a été mis à jour le 2026-01-30 par Office de tourisme du Sundgau