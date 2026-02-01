Bébé lecteurs 0-4 ans Ferrette

Bébé lecteurs 0-4 ans

3a route de Lucelle Ferrette Haut-Rhin

Début : Mercredi 2026-02-11 09:30:00

fin : 2026-02-11 10:00:00

2026-02-11

Rejoignez-nous pour un moment convivial de lectures d’une demi-heure, suivie d’une petite activité adaptée aux petits, sur le thème de l’amour et l’amitié. Sur inscription

Les 0-4 ans et leurs parents sont invités à un moment convivial de lectures d’une demi-heure, suivie d’une petite activité adaptée aux petits.

Thème des lectures ce mois-ci L’amour et l’amitié !

Histoires et comptines interactives pour un moment tendre.

Inscription obligatoire 20 places. .

3a route de Lucelle Ferrette 68480 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 40 29 39 mediatheque.rocher@cc-sundgau.fr

English :

Join us for a convivial half-hour of readings, followed by a little activity for the little ones, on the theme of love and friendship. Please register

