Le Jardin Mil’feuilles, Jardin Mil’feuilles, Ferrette

Le Jardin Mil’feuilles 5 – 7 juin Jardin Mil’feuilles Haut-Rhin

L’entrée adulte est à 6,50€ et l’entrée enfant à 3,50€. Plus d’infos sur www.jardin-niwaki.com. Les animaux ne sont pas acceptés. Le jardin par sa pente et ses revêtements est très compliqué pour les personnes à mobilité réduite (fauteuil, poussette…).

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T14:30:00+02:00 – 2026-06-05T18:30:00+02:00

Fin : 2026-06-07T14:30:00+02:00 – 2026-06-07T18:30:00+02:00

Une bulle d’évasion végétale mixant plusieurs styles de jardin. Une ode à l’art des jardins.

Une petite pépinière sera accessible en fin de visite pour repartir, si vous le souhaitez, avec quelques végétaux produits sur place.

Jardin Mil’feuilles 6 chemin du réservoir 68480 Ferrette Ferrette 68480 Haut-Rhin Grand Est https://www.jardin-niwaki.com/ https://www.facebook.com/jardinetniwaki Le jardin Mil’feuilles est un jardin qui nourrit le corps et l’esprit.

C’est un jardin d’art et d’essai, où j’observe, multiplie, contemple et comprends le végétal, ainsi que ce qui l’entoure depuis 2016. Il évolue continuellement au gré des saisons et des différents travaux que j’effectue.

Perché à 590 m d’altitude, dans un écrin de verdure du Jura alsacien, il s’étend sur un peu plus de 3000 m².

C’est un jardin inspiré des jardins naturalistes, des jardins-forêts (nourricier), ainsi que des jardins japonais et anglais.

​

Une bulle d’évasion végétale mixant plusieurs styles de jardin. Une ode à l’art des jardins.

©Jardin Mil’feuilles