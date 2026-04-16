Ferrette

Rendez-vous aux jardins Le Jardin Mil’feuilles

6 chemin du réservoir Ferrette Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-06-05 14:30:00

fin : 2026-06-07 18:30:00

Date(s) :

2026-06-05

.Un jardin dans un cadre enchanteur, à découvrir absolument! Animaux non acceptés Terrain pentu non adapté aux personnes à mobilité réduite.

Une bulle d’évasion végétale mixant plusieurs styles de jardin. Une ode à l’art des jardins.

Une petite pépinière sera accssible en fin de visite pour repartir, si vous le souhaitez, avec quelques végétaux produits sur place.

Le jardin des Mil’feuilles est un jardin qui nourrit le corps et l’esprit. C’est un jardin d’art et d’essai, où j’observe, multiplie, contemple et comprends le végétal, ainsi que ce qui l’entoure, depuis 2016. Il évolue continuellement au gré des asisons et des différents travaux que j’effectue. Perché à 590 m d’altitude, dans un écrin de verdure du Jura alsacien, il s’étend sur un peu plus de 3000 m². C’est un jardin inspiré des jardins naturalistes, des jardins-forêts (nourricier), ainsi que des jardins japonais et anglais.

Les animaux ne sont pas acceptés. Le jardin par sa déclivité et l’étroitesse des allées n’est pas accessible aux personnes en fauteuil. .

6 chemin du réservoir Ferrette 68480 Haut-Rhin Grand Est +33 6 85 14 69 97 jardinmilfeuilles@gmail.com

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English :

a garden in an enchanting setting, a must-see! Pets not allowed Sloping ground not suitable for people with reduced mobility.

L’événement Rendez-vous aux jardins Le Jardin Mil’feuilles Ferrette a été mis à jour le 2026-04-16 par Office de tourisme du Sundgau