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Bébé lecteurs Coray

Bébé lecteurs Coray jeudi 25 juin 2026.

Ville : 29370 Coray

Département : Finistère

Début : jeudi 25 juin 2026

Fin : jeudi 25 juin 2026

Tarif :

Coray

Bébé lecteurs

Coray Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-25
fin : 2026-06-25

Date(s) :
2026-06-25

Bébé lecteurs le jeudi 25 juin à 10h30

Entrée gratuite sur inscription
> Bibliothèque de Coray Pors Clos   .

Coray 29370 Finistère Bretagne +33 2 98 74 43 53 

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English :

L’événement Bébé lecteurs Coray a été mis à jour le 2026-06-02 par Bureau d’information touristique de Châteauneuf-du-Faou

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