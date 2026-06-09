Coray

Bébé lecteurs

Coray Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-25

fin : 2026-06-25

Date(s) :

2026-06-25

Bébé lecteurs le jeudi 25 juin à 10h30

Entrée gratuite sur inscription

> Bibliothèque de Coray Pors Clos .

Coray 29370 Finistère Bretagne +33 2 98 74 43 53

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English :

L’événement Bébé lecteurs Coray a été mis à jour le 2026-06-02 par Bureau d’information touristique de Châteauneuf-du-Faou