AGENDA · Coray
Bébé lecteurs Coray
jeudi 9 juillet 2026 · Coray
Informations pratiques
Coray
Bébé lecteurs
Médiathèque de Pors-Clos Coray Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 10:00:00
fin : 2026-07-09
Date(s) :
2026-07-09
Atelier bébé lecteurs à la Médiathèque de Pors-Clos à Coray,
Sur inscription à la médiathèque. .
Médiathèque de Pors-Clos Coray 29370 Finistère Bretagne +33 2 98 74 43 53
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Bébé lecteurs Coray a été mis à jour le 2026-06-27 par Bureau d’information touristique de Châteauneuf-du-Faou
À voir aussi à Coray (Finistère)
- Café généalogie Coray 8 juillet 2026
- Causerie en Breton Coray 9 juillet 2026
- Animations glisse sur les pumptracks de Haute Cornouaille Coray 10 juillet 2026
- Soirée Gaming Coray 16 juillet 2026
- Atelier impression solaire au curcuma Coray 22 juillet 2026