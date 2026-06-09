Bébé lecteurs Bibliothèque Quessoy
Bébé lecteurs Bibliothèque Quessoy mardi 23 juin 2026.
Quessoy
Bébé lecteurs
Bibliothèque 19 Rue de l’Hôtel Giraud Quessoy Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-23
fin : 2026-06-23
Date(s) :
2026-06-23
Éveil au langage et à l’écoute, découverte du livre comme source de plaisir, développement de l’imaginaire, premiers temps de socialisation, création de repères rassurants, découverte de livres adaptés à l’âge, conseils et échanges autour de la lecture et lien avec la bibliothèque dès le plus jeune âge !
Places limitées. .
Bibliothèque 19 Rue de l’Hôtel Giraud Quessoy 22120 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 64 69 80
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English :
L’événement Bébé lecteurs Quessoy a été mis à jour le 2026-06-02 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor
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