HDB Challenges trail et randonnées Quessoy

HDB Challenges trail et randonnées Quessoy samedi 20 juin 2026.

HDB Challenges trail et randonnées

Quessoy Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Début : 2026-06-20 09:00:00
2026-06-20

Randonnée Solidaire, départ à partir de 9h jusqu’à 12h .

Animations toute la journée, structures gonflables gratuites, escalade, maquillage pour enfants.

Stands partenaires autour du sport.

Restauration sur place toute la journée, puis en soirée le repas des trailers à partir de 19h.   .

Quessoy 22120 Côtes-d’Armor Bretagne  

L’événement HDB Challenges trail et randonnées Quessoy a été mis à jour le 2026-02-25 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor