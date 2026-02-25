HDB Challenges trail et randonnées

Quessoy Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 09:00:00

fin : 2026-06-20 19:00:00

Date(s) :

2026-06-20

Randonnée Solidaire, départ à partir de 9h jusqu’à 12h .

Animations toute la journée, structures gonflables gratuites, escalade, maquillage pour enfants.

Stands partenaires autour du sport.

Restauration sur place toute la journée, puis en soirée le repas des trailers à partir de 19h. .

Quessoy 22120 Côtes-d’Armor Bretagne

