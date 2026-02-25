HDB Challenges trail et randonnées Quessoy
HDB Challenges trail et randonnées Quessoy samedi 20 juin 2026.
HDB Challenges trail et randonnées
Quessoy Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Début : 2026-06-20 09:00:00
fin : 2026-06-20 19:00:00
2026-06-20
Randonnée Solidaire, départ à partir de 9h jusqu’à 12h .
Animations toute la journée, structures gonflables gratuites, escalade, maquillage pour enfants.
Stands partenaires autour du sport.
Restauration sur place toute la journée, puis en soirée le repas des trailers à partir de 19h. .
Quessoy 22120 Côtes-d’Armor Bretagne
