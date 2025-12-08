Lectures partagées Biblothèque Quessoy

Lectures partagées

Biblothèque 21 Rue de l’Hôtel Giraud Quessoy Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-26 14:30:00

fin : 2026-06-26 15:30:00

Date(s) :

2026-06-26

Envie d’échanger sur vos lectures, vos coups de cœur, de partager, confronter vos points de vue, ressentis ? .

Biblothèque 21 Rue de l’Hôtel Giraud Quessoy 22120 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 64 69 80

English :

L’événement Lectures partagées Quessoy a été mis à jour le 2025-12-08 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor