Disco soupe Quessoy
Disco soupe Quessoy mercredi 24 juin 2026.
Quessoy
Disco soupe
14 Rue Jean Pinault Quessoy Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-24 17:00:00
fin : 2026-06-24 21:00:00
Date(s) :
2026-06-24
Viens éplucher, cuisiner, déguster, faire la Fête au Gaspi !
Un rendez-vous convivial partagé autour d’un repas préparé ensemble et en musique avec le groupe They walk the line . .
14 Rue Jean Pinault Quessoy 22120 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 67 24 24 01
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English :
L’événement Disco soupe Quessoy a été mis à jour le 2026-05-14 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor
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