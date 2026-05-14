Quessoy

Disco soupe

14 Rue Jean Pinault Quessoy Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-24 17:00:00

fin : 2026-06-24 21:00:00

Date(s) :

2026-06-24

Viens éplucher, cuisiner, déguster, faire la Fête au Gaspi !

Un rendez-vous convivial partagé autour d’un repas préparé ensemble et en musique avec le groupe They walk the line . .

14 Rue Jean Pinault Quessoy 22120 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 67 24 24 01

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English :

L’événement Disco soupe Quessoy a été mis à jour le 2026-05-14 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor