Bébé Zen Route du temple Arès

Arès

Bébé Zen

Route du temple Médiathèque Arès Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:30:00

fin : 2026-09-19 11:30:00

Date(s) :

2026-09-19

Un doux moment de détente et de partage avec votre enfant comptines, histoires et jeux de mains.

Pour les enfants de 6 mois à 3 ans.

Inscription obligatoire.

Lieu médiathèque. .

Route du temple Médiathèque Arès 33740 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 70 45 80

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English : Bébé Zen

L’événement Bébé Zen Arès a été mis à jour le 2026-06-22 par Office de Tourisme d’Arès