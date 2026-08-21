AGENDA · Pleyben
Bébéothèque Bibliothèque Pleyben
samedi 5 décembre 2026 · Bibliothèque · Pleyben
Informations pratiques
Pleyben
Bébéothèque
Bibliothèque 14 Rue de Garsmaria Pleyben Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-05 10:30:00
fin : 2026-12-05 11:15:00
Date(s) :
2026-12-05
Parce que le plaisir de lire est présent dès la petite enfance, ces séances de lectures sont destinées aux bébés.
Une séance de lectures adaptées aux 0-3 ans et leurs accompagnants.
Animé par Rachaël .
Bibliothèque 14 Rue de Garsmaria Pleyben 29190 Finistère Bretagne +33 2 98 26 30 65
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English :
L’événement Bébéothèque Pleyben a été mis à jour le 2026-08-21 par OT MENEZ-HOM ATLANTIQUE
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