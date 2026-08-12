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Exposition Défense d’afficher le street art sur nos murs ! Bibliothèque Pleyben Pleyben

jeudi 1 octobre 2026 · Bibliothèque Pleyben · Pleyben

Informations pratiques

Début
jeudi 1 octobre 2026
Fin
samedi 31 octobre 2026
Lieu
Bibliothèque Pleyben
Adresse
14 Rue de Garsmaria
Ville
29190 Pleyben
Département
Finistère
Tarif

Pleyben

Exposition Défense d’afficher le street art sur nos murs !

Bibliothèque Pleyben 14 Rue de Garsmaria Pleyben Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-01
fin : 2026-10-31

Date(s) :
2026-10-01

Exposition Défense d’afficher la street art sur nos murs !

Du 1er au 31 octobre, à la bibliothèque.

Au hasard de ses voyages, Isabelle DEGRAVE photographie depuis de nombreuses années des œuvres de street art laissées sur les murs des villes. Elle présente une trentaine de photos de street art, réalisées à New York, Berlin, Brest, Orléans ou Paris.

Tout public.

Horaires de la bibliothèque
Mercredi 10h00 12h00 / 14h00 19h00
Jeudi 16h00 19h00
Samedi 10h00 17h00
Dimanche 10h30 12h00   .

Bibliothèque Pleyben 14 Rue de Garsmaria Pleyben 29190 Finistère Bretagne +33 2 98 26 30 65 

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English :

L’événement Exposition Défense d’afficher le street art sur nos murs ! Pleyben a été mis à jour le 2026-08-12 par OT MENEZ-HOM ATLANTIQUE

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