Exposition Défense d’afficher le street art sur nos murs ! Bibliothèque Pleyben Pleyben

Informations pratiques

Pleyben

Exposition Défense d’afficher le street art sur nos murs !

Bibliothèque Pleyben 14 Rue de Garsmaria Pleyben Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-01

fin : 2026-10-31

Date(s) :

2026-10-01

Exposition Défense d’afficher la street art sur nos murs !

Du 1er au 31 octobre, à la bibliothèque.

Au hasard de ses voyages, Isabelle DEGRAVE photographie depuis de nombreuses années des œuvres de street art laissées sur les murs des villes. Elle présente une trentaine de photos de street art, réalisées à New York, Berlin, Brest, Orléans ou Paris.

Tout public.

Horaires de la bibliothèque

Mercredi 10h00 12h00 / 14h00 19h00

Jeudi 16h00 19h00

Samedi 10h00 17h00

Dimanche 10h30 12h00 .

Bibliothèque Pleyben 14 Rue de Garsmaria Pleyben 29190 Finistère Bretagne +33 2 98 26 30 65

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English :

L’événement Exposition Défense d’afficher le street art sur nos murs ! Pleyben a été mis à jour le 2026-08-12 par OT MENEZ-HOM ATLANTIQUE