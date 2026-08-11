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AGENDA · Pleyben

Concert Aïelo Salle Arvest Pleyben

jeudi 1 octobre 2026 · Salle Arvest · Pleyben

Informations pratiques

Début
jeudi 1 octobre 2026
Fin
jeudi 1 octobre 2026
Heure de début
19:00:00
Lieu
Salle Arvest
Adresse
15 Rue de l'Église
Ville
29190 Pleyben
Département
Finistère
Tarif

Pleyben

Concert Aïelo

Salle Arvest 15 Rue de l’Église Pleyben Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-01 19:00:00
fin : 2026-10-01

Date(s) :
2026-10-01

Aïelo réunit deux femmes complices qui se complètent et s’enrichissent mutuellement. Armées de leurs voix envoûtantes et de leurs guitares, elles interprètent des reprises mais aussi leurs propres compositions dans un style folk et intimiste.

Aïelo est une excursion intime et émouvante créant une expérience sonore unique et inoubliable ! Une performance authentique, sensible et captivante.

Dans le cadre de la soirée de lancement du Mois des Solidarités 2026.

Tout public Gratuit.   .

Salle Arvest 15 Rue de l’Église Pleyben 29190 Finistère Bretagne +33 2 98 16 13 55 

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English :

L’événement Concert Aïelo Pleyben a été mis à jour le 2026-08-11 par OT MENEZ-HOM ATLANTIQUE

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