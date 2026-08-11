Concert Aïelo Salle Arvest Pleyben
jeudi 1 octobre 2026 · Salle Arvest · Pleyben
Informations pratiques
Pleyben
Concert Aïelo
Salle Arvest 15 Rue de l’Église Pleyben Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-01 19:00:00
fin : 2026-10-01
Date(s) :
2026-10-01
Aïelo réunit deux femmes complices qui se complètent et s’enrichissent mutuellement. Armées de leurs voix envoûtantes et de leurs guitares, elles interprètent des reprises mais aussi leurs propres compositions dans un style folk et intimiste.
Aïelo est une excursion intime et émouvante créant une expérience sonore unique et inoubliable ! Une performance authentique, sensible et captivante.
Dans le cadre de la soirée de lancement du Mois des Solidarités 2026.
Tout public Gratuit. .
Salle Arvest 15 Rue de l’Église Pleyben 29190 Finistère Bretagne +33 2 98 16 13 55
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English :
L’événement Concert Aïelo Pleyben a été mis à jour le 2026-08-11 par OT MENEZ-HOM ATLANTIQUE
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