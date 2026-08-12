Rencontre autour du street art Bibliothèque Pleyben

Informations pratiques

Pleyben

Rencontre autour du street art

Bibliothèque 14 Rue de Garsmaria Pleyben Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-16 20:00:00

fin : 2026-10-16

Date(s) :

2026-10-16

A partir de son exposition Défense d’afficher le street art sur nos murs ! , Isabelle DEGRAVE présentera ce mouvement artistique Ce qui me plaît aussi dans cette démarche c’est que l’art est dans la rue et donc accessible à tous ! . Le public pourra découvrir quelques figures majeures du street art, comme Miss Tic, Jef Aérosol ou Monsieur Chat.

Un petit focus sera fait sur les collectifs bretons (war !, Paul Bloas, Wen2). Cet échange sera aussi l’occasion de découvrir les différentes techniques utilisées par les artistes ainsi que les spots incontournables et les exposition en cours.

Tout public à partir de 14 ans.

Gratuit. .

Bibliothèque 14 Rue de Garsmaria Pleyben 29190 Finistère Bretagne +33 2 98 26 30 65

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English :

L’événement Rencontre autour du street art Pleyben a été mis à jour le 2026-08-12 par OT MENEZ-HOM ATLANTIQUE