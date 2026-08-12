Rencontre autour du street art Bibliothèque Pleyben
vendredi 16 octobre 2026 · Bibliothèque · Pleyben
Informations pratiques
Pleyben
Rencontre autour du street art
Bibliothèque 14 Rue de Garsmaria Pleyben Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-16 20:00:00
fin : 2026-10-16
Date(s) :
2026-10-16
A partir de son exposition Défense d’afficher le street art sur nos murs ! , Isabelle DEGRAVE présentera ce mouvement artistique Ce qui me plaît aussi dans cette démarche c’est que l’art est dans la rue et donc accessible à tous ! . Le public pourra découvrir quelques figures majeures du street art, comme Miss Tic, Jef Aérosol ou Monsieur Chat.
Un petit focus sera fait sur les collectifs bretons (war !, Paul Bloas, Wen2). Cet échange sera aussi l’occasion de découvrir les différentes techniques utilisées par les artistes ainsi que les spots incontournables et les exposition en cours.
Tout public à partir de 14 ans.
Gratuit. .
Bibliothèque 14 Rue de Garsmaria Pleyben 29190 Finistère Bretagne +33 2 98 26 30 65
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Rencontre autour du street art Pleyben a été mis à jour le 2026-08-12 par OT MENEZ-HOM ATLANTIQUE
À voir aussi à Pleyben (Finistère)
- Bébéothèque Bibliothèque Pleyben 12 septembre 2026
- Exposition véhicules anciens, JEP 2026 / Centre-ville Pleyben, Pleyben 20 septembre 2026
- Tournée des chapelles Pleybennoises en véhicules anciens, JEP 2026 / Centre-ville Pleyben, Pleyben 20 septembre 2026
- Karaoké Social Club Salle Arvest Pleyben 25 septembre 2026
- Exposition Défense d’afficher le street art sur nos murs ! Bibliothèque Pleyben Pleyben 1 octobre 2026