Karaoké Social Club Salle Arvest Pleyben

Informations pratiques

Pleyben

Karaoké Social Club

Salle Arvest 15 Rue de l’Église Pleyben Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-25 20:00:00

fin : 2026-09-25 22:00:00

Date(s) :

2026-09-25

Un karaoké avec un vrai groupe !

L’évènement proposé par Karaoké Social Club, c’est tout le fun d’un karaoké avec des musiciens en chair et en os. Le groupe sera là pour vous soutenir et vous sublimer. Une rythmique redoutable, une section cuivres survoltée, des choeurs voluptueux un écrin parfait pour vos interprétations les plus folles.

Au programme, des tubes français et internationnaux, rassemblant tous les styles et les générations. Ils réveilleront la star qui sommeille en chacun. Individuellement ou en groupe, échauffez vos voix !

Pour les non chanteurs, pas de souci, venez bouger et applaudir !

Les participants se verront offrir des places pour des spectacles de la Saison Culturelle.

Durée 2H

Tout public Gratuit. .

Salle Arvest 15 Rue de l’Église Pleyben 29190 Finistère Bretagne +33 2 98 16 13 55

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Karaoké Social Club Pleyben a été mis à jour le 2026-08-11 par OT MENEZ-HOM ATLANTIQUE