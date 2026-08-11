Karaoké Social Club Salle Arvest Pleyben
vendredi 25 septembre 2026 · Salle Arvest · Pleyben
Informations pratiques
Pleyben
Karaoké Social Club
Salle Arvest 15 Rue de l’Église Pleyben Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-25 20:00:00
fin : 2026-09-25 22:00:00
Date(s) :
2026-09-25
Un karaoké avec un vrai groupe !
L’évènement proposé par Karaoké Social Club, c’est tout le fun d’un karaoké avec des musiciens en chair et en os. Le groupe sera là pour vous soutenir et vous sublimer. Une rythmique redoutable, une section cuivres survoltée, des choeurs voluptueux un écrin parfait pour vos interprétations les plus folles.
Au programme, des tubes français et internationnaux, rassemblant tous les styles et les générations. Ils réveilleront la star qui sommeille en chacun. Individuellement ou en groupe, échauffez vos voix !
Pour les non chanteurs, pas de souci, venez bouger et applaudir !
Les participants se verront offrir des places pour des spectacles de la Saison Culturelle.
Durée 2H
Tout public Gratuit. .
Salle Arvest 15 Rue de l’Église Pleyben 29190 Finistère Bretagne +33 2 98 16 13 55
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English :
L’événement Karaoké Social Club Pleyben a été mis à jour le 2026-08-11 par OT MENEZ-HOM ATLANTIQUE
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