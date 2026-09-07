Exposition véhicules anciens, JEP 2026 / Centre-ville Pleyben, Pleyben

Informations pratiques

Exposition véhicules anciens Dimanche 20 septembre, 10h00 JEP 2026 / Centre-ville Pleyben Finistère

Accès libre à tous (exposants, visiteurs)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T13:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T13:00:00+02:00

Exposition de véhicules toutes marques de 30 ans et plus :

Automobiles

Mobylettes

Motocyclettes

Tracteurs

Utilitaires

Poids lourds

L’association Véhicules Anciens Motorisés de Pleyben (connue sous le nom de VAMP) a officiellement vu le jour en janvier 2026. Basée à Pleyben (Finistère), elle réunit les passionnés de mécanique et de véhicules de collection de 30 ans et plus pour des balades et des rencontres locales.

JEP 2026 / Centre-ville Pleyben Place Charles de Gaulle 29190 Pleyben Pleyben 29190 Finistère Bretagne https://www.pleyben.fr/tourisme-pleyben/ https://www.pleyben.fr/annuaire/?filter=Association [{« link »: « https://www.facebook.com/groups/735049455892268/ »}] Accès libre

Exposition de véhicules toutes marques de 30 ans et plus :

©Éric Lefeuvre