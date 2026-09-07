Exposition véhicules anciens, JEP 2026 / Centre-ville Pleyben, Pleyben
dimanche 20 septembre 2026 · JEP 2026 / Centre-ville Pleyben · Pleyben
Informations pratiques
Exposition véhicules anciens Dimanche 20 septembre, 10h00 JEP 2026 / Centre-ville Pleyben Finistère
Accès libre à tous (exposants, visiteurs)
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T13:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T13:00:00+02:00
Exposition de véhicules toutes marques de 30 ans et plus :
- Automobiles
- Mobylettes
- Motocyclettes
- Tracteurs
- Utilitaires
- Poids lourds
L’association Véhicules Anciens Motorisés de Pleyben (connue sous le nom de VAMP) a officiellement vu le jour en janvier 2026. Basée à Pleyben (Finistère), elle réunit les passionnés de mécanique et de véhicules de collection de 30 ans et plus pour des balades et des rencontres locales.
JEP 2026 / Centre-ville Pleyben Place Charles de Gaulle 29190 Pleyben Pleyben 29190 Finistère Bretagne https://www.pleyben.fr/tourisme-pleyben/ https://www.pleyben.fr/annuaire/?filter=Association [{« link »: « https://www.facebook.com/groups/735049455892268/ »}] Accès libre
Exposition de véhicules toutes marques de 30 ans et plus :
©Éric Lefeuvre
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