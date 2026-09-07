AGENDA · Pleyben
Bébéothèque, Bibliothèque de Pleyben, Pleyben
samedi 3 octobre 2026 · Bibliothèque de Pleyben · Pleyben
Informations pratiques
Bébéothèque Samedi 3 octobre, 10h30 Bibliothèque de Pleyben Finistère
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-03T10:30:00+02:00 – 2026-10-03T11:15:00+02:00
Fin : 2026-10-03T10:30:00+02:00 – 2026-10-03T11:15:00+02:00
Parce que le plaisir de lire est présent dès la petite enfance, ces séances de lectures sont destinées aux bébés et à leurs accompagnants.
Animé par Rachaël
Pour les 0-3 ans et leurs accompagnants
Bibliothèque de Pleyben 14 rue Gars Maria 29190 Pleyben Pleyben 29190 Finistère Bretagne 02 98 26 30 65 https://mediatheque.mairiepleyben.fr/
Biblis en folie 2026
©Mairiepleyben
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