Bébéothèque, Bibliothèque de Pleyben, Pleyben

Informations pratiques

Bébéothèque Samedi 3 octobre, 10h30 Bibliothèque de Pleyben Finistère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T10:30:00+02:00 – 2026-10-03T11:15:00+02:00

Fin : 2026-10-03T10:30:00+02:00 – 2026-10-03T11:15:00+02:00

Parce que le plaisir de lire est présent dès la petite enfance, ces séances de lectures sont destinées aux bébés et à leurs accompagnants.

Animé par Rachaël

Pour les 0-3 ans et leurs accompagnants

Bibliothèque de Pleyben 14 rue Gars Maria 29190 Pleyben Pleyben 29190 Finistère Bretagne 02 98 26 30 65 https://mediatheque.mairiepleyben.fr/

Biblis en folie 2026

©Mairiepleyben