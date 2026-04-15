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Bébés lecteurs, Médiathèque, Athis-Val-de-Rouvre

Bébés lecteurs, Médiathèque, Athis-Val-de-Rouvre vendredi 26 juin 2026.

Lieu : Médiathèque

Adresse : Ségrie-Fontaine

Ville : 61100 Athis-Val-de-Rouvre

Département : Orne

Début : vendredi 26 juin 2026

Fin : vendredi 26 juin 2026

Tarif : Gratuit, sur inscription de préférence

Bébés lecteurs Vendredi 26 juin, 10h00 Médiathèque Orne

Gratuit, sur inscription de préférence

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-26T10:00:00+02:00 – 2026-06-26T10:45:00+02:00
Fin : 2026-06-26T10:00:00+02:00 – 2026-06-26T10:45:00+02:00

Médiathèque Ségrie-Fontaine Athis-Val-de-Rouvre 61100 Orne Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 02 85 29 82 53 »}, {« type »: « email », « value »: « mediatheques@athisvalderouvre.fr »}]
Venez partager des histoires sous différentes formes (raconte-tapis, comptine…) avec votre tout-petit de -3 ans.

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