Bébés lecteurs, Médiathèque, Athis-Val-de-Rouvre
Bébés lecteurs, Médiathèque, Athis-Val-de-Rouvre vendredi 26 juin 2026.
Bébés lecteurs Vendredi 26 juin, 10h00 Médiathèque Orne
Gratuit, sur inscription de préférence
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-26T10:00:00+02:00 – 2026-06-26T10:45:00+02:00
Fin : 2026-06-26T10:00:00+02:00 – 2026-06-26T10:45:00+02:00
Médiathèque Ségrie-Fontaine Athis-Val-de-Rouvre 61100 Orne Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 02 85 29 82 53 »}, {« type »: « email », « value »: « mediatheques@athisvalderouvre.fr »}]
Venez partager des histoires sous différentes formes (raconte-tapis, comptine…) avec votre tout-petit de -3 ans.
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